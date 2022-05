Atletica | Aceti quinto nei 400 al Meeting di Tokyo

(Di domenica 8 maggio 2022) Settimo posto per il giavellottista Roberto Orlando ROMA - Une un settimo posto per gli atleti italiani impegnati in Giappone al Seiko Golden Gran Prix, ildi, nell'impianto dei ...

"Un passaggio leggermente forte al duecento, mi sono imballato negli ultimi 80 metri - racconta, personale di 45.58 nell'agosto scorso a La Chaux - de - Fonds - sono comunque felice di aver ...Vladimirè tornato a Tokyo, dove lo scorso anno siglò il record italiano della 4x400 alle Olimpiadi. In occasione del Seiko Golden Gran Prix, meeting del World Continental Tour (livello gold), l'azzurro ...Il debutto stagionale sui 400 vale 46.22 per Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) nella gara vinta dal campione olimpico della 4x400 Michael Norman (Stati Uniti) con 44.62. L'azzurro, che in questo ...Azzurri in pista al Seiko Golden Gran Prix, il meeting di Tokyo, nell’impianto dei Giochi Olimpici. Debutto stagionale sui 400 metri per Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), che ha chiuso al quinto posto ...