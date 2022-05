“Addio Capitano” Calcio sotto choc | colpito da un infarto in campo muore a 27

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 8 maggio 2022) Malore inDimitri Roveri. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, sabato 7 maggio, suldel Casalpoglio, frazione di Castel Goffredo, nel mantovano. A quanto si apprende il ragazzo, 27 anni, si è sentito male quando mancavano 20 minuti alla fine della partita, in un’area lontana dall’azione di gioco. Prima a soccorrerlo è stata la sorella presidente della squadra e autorizzata all’uso del defibrillatore. La condizioni di Dimitri sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. È morto dopo le dieci di sera in ospedale dove era arrivato in elicottero, dopo essere stato intubato. E nonostante un disperato intervento chirurgico. Era tifoso del Milan e in serata sarebbe dovuto andare ...