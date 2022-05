Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2022 ore 11:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Viabilità DEL 7 MAGGIO 2022 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE ALTEZZA LABARO SIA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA TIBERINA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD DELLA CAPITALE, RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI VERSO Roma; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SULLA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE RACCORDO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)DEL 7 MAGGIO11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE ALTEZZA LABARO SIA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA TIBERINA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD DELLA CAPITALE, RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTELNO E TOR DE CENCI VERSO; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SULLA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE RACCORDO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO ...

