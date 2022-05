Trieste, Corte d'Assise assolve Augusto Meran (Di sabato 7 maggio 2022) Assolto perchè il fatto è stato commesso da una persona non imputabile, vista la sua pericolosità verrà trasferito per i prossimi 30 anni in una struttura detentiva di ricovero. Cosi ha deciso ieri la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 maggio 2022) Assolto perchè il fatto è stato commesso da una persona non imputabile, vista la sua pericolosità verrà trasferito per i prossimi 30 anni in una struttura detentiva di ricovero. Cosi ha deciso ieri la ...

Advertising

peterkama : La Corte d'Assise di Trieste ha assolto Alejandro Augusto Stephan Meran in quanto ritenuto non imputabile e ha appl… - ferry583 : Alejandro Augusto Stephan Meran non imputabile, quindi è stato assolto dalla corte d'Assise di Trieste. Per lui 30… - ilgiornale : Alejandro Augusto Stephan Meran non impitabile, quindi è stato assolto dalla corte d'Assise di Trieste. Per lui 30… - Agenzia_Italia : La Corte di Assise di Trieste ha riconosciuto per Alejandro Augusto Stephan Meran il vizio totale di mente e ne ha… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Sparatoria in Questura a Trieste, Meran non imputabile, 30 anni in Rems. La Corte Assise assolve l'imputato. -