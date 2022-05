Torino, scontri tra polizia e centri sociali: volevano assaltare il corteo di FdI contro degrado e spaccio (Di sabato 7 maggio 2022) FdI scende in piazza contro il degrado e lo spaccio, i centri sociali rispondono provocando tafferugli con la polizia al grido di “fuori i fascisti dal quartiere”: ieri sera al quartiere Aurora di Torino è andata in scena la più classica delle sceneggiate antagoniste, con il solito copione di insulti e lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, impegnate a garantire il regolare svolgimento della manifestazione. FdI a Torino chiede il daspo urbano per la sicurezza «Abbiamo deciso di lanciare con la manifestazione la raccolta firme per presentare ufficialmente al Consiglio Comunale di Torino una “Proposta di Deliberazione” volta a introdurre anche nella nostra città la misura del Daspo Urbano. Allo sconforto e alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) FdI scende in piazzaile lo, irispondono provocando tafferugli con laal grido di “fuori i fascisti dal quartiere”: ieri sera al quartiere Aurora diè andata in scena la più classica delle sceneggiate antagoniste, con il solito copione di insulti e lancio di oggettile forze dell’ordine, impegnate a garantire il regolare svolgimento della manifestazione. FdI achiede il daspo urbano per la sicurezza «Abbiamo deciso di lanciare con la manifestazione la raccolta firme per presentare ufficialmente al Consiglio Comunale diuna “Proposta di Deliberazione” volta a introdurre anche nella nostra città la misura del Daspo Urbano. Allo sconforto e alla ...

