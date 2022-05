Torino-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Juric e Spalletti (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli a Torino per consolidare il terzo posto in classifica. La squadra di Spalletti e quella di Juric si affrontano nel primo dei tre anticipi del sabato (ore 15) della 36^ giornata di Serie A. Il tecnico dei granata ritrova Bremer e rilancia Belotti dal primo minuto, Spalletti riconferma Mertens alle spalle di Victor Osimhen. formazioni ufficiali: Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All.: Juric. A disp.: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Mandragora, Seck, Linetty, Pjaca, Pellegri. (In attesa) Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlper consolidare il terzo posto in classifica. La squadra die quella disi affrontano nel primo dei tre anticipi del sabato (ore 15) della 36^ giornata di Serie A. Il tecnico dei granata ritrova Bremer e rilancia Belotti dal primo minuto,riconferma Mertens alle spalle di Victor Osimhen.(3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All.:. A disp.: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Mandragora, Seck, Linetty, Pjaca, Pellegri. (In attesa)(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Napoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 15 ??#TorinoNapoli #SFT - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - Jackglasson2 : Seria A Predictions Week 36: Torino 3-2 Napoli Sassoulo 1-2 Udinese Lazio 2-0 Sampdoria Spezia 1-3 Atalanta Ve… - MondoNapoli : Torino-Napoli: le formazioni ufficiali, tante conferme per Spalletti! - - Fantacalcio : Torino-Napoli: le formazioni ufficiali -