Spalletti: “È successo in campo con Ospina! Lo faremo nelle ultime due giornate” (Di sabato 7 maggio 2022) La vittoria ottenuta sul Torino grazie al match-winner di Fabian Ruiz permette a Napoli di blindare il terzo posto. Nel post partita Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN sottolineando l’ottima prestazione messa in campo dalla sua squadra. Ecco le sue parole: Torino Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)“Abbiamo fatto un bel recupero palla e voglio sottolineare il triplo pressing di Insigne che è partito da sinistra arrivando fino a destra costringendo all’errore l’avversario. Su Fabian avete ragione, ha la mazza da golf quando calcia, riesce a piazzarla bene. Sembra che le gambe vadano più piano ma con la mente e con il piede, Fabian è più avanti”. “Prima del prossimo anno c’è da finire questo campionato qui. Anche i vostri colleghi stamani hanno fatto polemica perché in conferenza c’è andato il mio staff, mentre ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) La vittoria ottenuta sul Torino grazie al match-winner di Fabian Ruiz permette a Napoli di blindare il terzo posto. Nel post partita Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN sottolineando l’ottima prestazione messa indalla sua squadra. Ecco le sue parole: Torino Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)“Abbiamo fatto un bel recupero palla e voglio sottolineare il triplo pressing di Insigne che è partito da sinistra arrivando fino a destra costringendo all’errore l’avversario. Su Fabian avete ragione, ha la mazza da golf quando calcia, riesce a piazzarla bene. Sembra che le gambe vadano più piano ma con la mente e con il piede, Fabian è più avanti”. “Prima del prossimo anno c’è da finire questo campionato qui. Anche i vostri colleghi stamani hanno fatto polemica perché in conferenza c’è andato il mio staff, mentre ...

