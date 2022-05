Perinetti | “La sfida con il Verona è complicata | vi dico chi mi ha impressionato di più”

(Di sabato 7 maggio 2022) Giorgioha parlato di Milan e tanto altro in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il dirigente ha parlato della classifica del Milan, che il destino nelle proprie mani, della crescita di Pioli e di alcuni giocatori. Domani, la compagine rossonera giocherà al Bentegodi alle ore 20:45. Di seguito le dichiarazioni del noto dirigente sportivo. “Scudetto nelle mani del Milan? Guardando la classifica direi proprio di sì. I rossoneri sono padroni del proprio destino, hanno a disposizione due vittorie e un pareggio potendo così beneficiare di un grande vantaggio. Non dimentichiamoci, tuttavia, che questo torneo ha visto una grande alternanza lì davanti e ci ha insegnato a non dar nulla per scontato. Si aspettava di vedere lassù a tre giornate dalla fine la formazione di Pioli? Sicuramente quasi nessuno ha considerato il Milan come favorita e questo rende ancor ...

Advertising

Milan News

Commenta per primo Nella settimana che conduce alla- salvezza tra Genoa e Venezia, l'ex direttore sportivo di entrambe Giorgioha parlato della gara con i colleghi del Secolo XIX : ' Sarà una partita da vedere, mi incuriosisce molto . ..."Ma sei di Lecce, Antonio, come faccio", avrebbe risposto. Qualche mese dopo, con il ... Conte non ha mai nascosto di amare la, e se lalo porta altrove, per non dire dalla parte "... MN - Perinetti: "A Verona le partite sono difficili, il Milan vede vicinissimo il traguardo" Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla prossima gara in programma domani sera contro il Verona: ...“Guardando la classifica direi proprio di sì. I rossoneri sono padroni del proprio destino, hanno a disposizione due vittorie e un pareggio potendo così beneficiare di un grande vantaggio. Non ...