Pagelle Sassuolo Udinese | Consigli e Silvestri presenti | Udogie rivedibile – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:(4-3-3):7; Muldur 6,5 (86? Ruan SV), Ayhan 5,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6,5; Matheus Henrique 6, Lopez 6,5, Frattesi 6 (86? Traore 6,5); Berardi 6, Scamacca 7 (65? Defrel 6), Raspadori 6,5. In panchina: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches. Allenatore: Alessio Dionisi(3-5-2):7; Becao 6, Pablo ...