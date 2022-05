L’importanza di costruire parchi eolici non pericolosi per gli uccelli

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 maggio 2022)e linee elettriche figurano tra le cause di mortalità dell’avifauna, soprattutto migratoria, che rischia la folgorazione e la collisione con tralicci e aerogeneratori. Se ampliare le infrastrutture per le energie rinnovabili è una delle strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione e combattere la crisi climatica, dobbiamo anche ricordare che non possiamo perdere la sfida della conservazione della biodiversità. Ottenere entrambe le cose è un’utopia? No. Se progettate e posizionate in modo sapiente, le infrastrutture energetiche possono ridurre il loro impatto negativo sull’avifauna. Una risorsa utile in questo senso arriva da uno studio pubblicato ad aprile sul Journal of Applied Ecology. Si tratta di una mappa che individua – in Europa e in nord Africa – le zone più pericolose per l’avifauna, in cui è più ...