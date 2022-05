Jacobs in osservazione al Pronto Soccorso di un ospedale keniano: 'Che rabbia!' (Di sabato 7 maggio 2022) 'Ragazzi, che rabbia!. Un banale virus intestinale mi toglie la felicità di gareggiare oggi nei 100 metri a Nairobi contro dei fantastici velocisti. Ma l'appuntamento è solo spostato. A Savona, il 18 ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022) 'Ragazzi, che. Un banale virus intestinale mi toglie la felicità di gareggiare oggi nei 100 metri a Nairobi contro dei fantastici velocisti. Ma l'appuntamento è solo spostato. A Savona, il 18 ...

