In Italia quasi una mamma su due tra i 25 e i 54 anni non lavora (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - "Sono circa 6 milioni le mamme 'equilibriste' tra lavoro e carichi familiari. Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% con 2 o più figli minori è in contratto part-time. Lavoro femminile è sinonimo di precarietà: solo poco più di un contratto a tempo indeterminato su 10 attivato a favore delle donne nel primo semestre 2021". Sono i dati principali che emergono dal rapporto "Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022" diffuso da Save the Children per il settimo anno consecutivo. Nello studio i valori delle regioni Italiane dove essere madri è più o meno semplice, con le regioni del nord sul podio e quelle del sud, seppure più in basso nella classifica, comunque in ripresa nell'area dei servizi alla prima infanzia. Dal rapporto di Save the Children emerge uno scenario in Italia "molto ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - "Sono circa 6 milioni le mamme 'equilibriste' tra lavoro e carichi familiari. Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54non è occupata e il 39,2% con 2 o più figli minori è in contratto part-time. Lavoro femminile è sinonimo di precarietà: solo poco più di un contratto a tempo indeterminato su 10 attivato a favore delle donne nel primo semestre 2021". Sono i dati principali che emergono dal rapporto "Le Equilibriste. La maternità in2022" diffuso da Save the Children per il settimo anno consecutivo. Nello studio i valori delle regionine dove essere madri è più o meno semplice, con le regioni del nord sul podio e quelle del sud, seppure più in basso nella classifica, comunque in ripresa nell'area dei servizi alla prima infanzia. Dal rapporto di Save the Children emerge uno scenario in"molto ...

