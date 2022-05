Ignazio Moser sbarca…a Budapest! La novità (Di sabato 7 maggio 2022) Ignazio Moser al seguito del Giro d’Italia in Ungheria: il fidanzato di Cecilia Rodriguez sbarca a Budapest Nuova avventura per il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser. Ieri è infatti scattato il Giro d’Italia da Budapest e Ignazio Moser ovviamente non è voluto mancare all’appuntamento con la più importante corsa a tappe italiana e una delle più famose del mondo. Anche oggi i ciclisti pedaleranno in terra straniera per poi approdare finalmente in Italia la prossima settimana ed entrare nel vivo della corsa rosa. Più o meno il solito programma che in agenda il fidanzato di Cecilia, visto che è in Ungheria al seguito del Giro e verosimilmente ci resterà anche nelle prossime ore. Ieri nelle proprie stories Moser aveva preannunciato la partenza per seguire uno degli eventi più amati ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022)al seguito del Giro d’Italia in Ungheria: il fidanzato di Cecilia Rodriguez sbarca a Budapest Nuova avventura per il figlio dell’ex ciclista Francesco. Ieri è infatti scattato il Giro d’Italia da Budapest eovviamente non è voluto mancare all’appuntamento con la più importante corsa a tappe italiana e una delle più famose del mondo. Anche oggi i ciclisti pedaleranno in terra straniera per poi approdare finalmente in Italia la prossima settimana ed entrare nel vivo della corsa rosa. Più o meno il solito programma che in agenda il fidanzato di Cecilia, visto che è in Ungheria al seguito del Giro e verosimilmente ci resterà anche nelle prossime ore. Ieri nelle proprie storiesaveva preannunciato la partenza per seguire uno degli eventi più amati ...

