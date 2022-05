Gp Miami libere 2: Russell viaggia veloce e conquista la vittoria (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi 6 Maggio 2022 si sono corse le libere 2 del Gp di Miami dove Sainz ha rincontrato i soliti problemi e grazie ad un testacoda è finito fuori dai giochi. Il suo collega ha dovuto accontentarsi del secondo posto mentre George Russell con la Mercedes riesce finalmente per il team ad incidere. Verstappen per problemi ai freni e prima per l’impatto sul muro della prima libera non ha partecipato alla gara, mentre Perez ha conquistato il terzo posto. La bella notizia è che Lewis Hamilton stavolta riesce ad arrivare alla quarta posizione, ed è sembrato più sereno. Domani 7 Maggio nelle qualifiche potrebbe succedere di tutto. Gp Miami libere: Leclerc vince la prima gara Lo sfortunato Sainz Carlos Sainz non ha solo risolto i suoi problemi di fiducia con la Ferrari F1-75. In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi 6 Maggio 2022 si sono corse le2 del Gp didove Sainz ha rincontrato i soliti problemi e grazie ad un testacoda è finito fuori dai giochi. Il suo collega ha dovuto accontentarsi del secondo posto mentre Georgecon la Mercedes riesce finalmente per il team ad incidere. Verstappen per problemi ai freni e prima per l’impatto sul muro della prima libera non ha partecipato alla gara, mentre Perez hato il terzo posto. La bella notizia è che Lewis Hamilton stavolta riesce ad arrivare alla quarta posizione, ed è sembrato più sereno. Domani 7 Maggio nelle qualifiche potrebbe succedere di tutto. Gp: Leclerc vince la prima gara Lo sfortunato Sainz Carlos Sainz non ha solo risolto i suoi problemi di fiducia con la Ferrari F1-75. In ...

