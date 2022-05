Advertising

sportli26181512 : Gosens, da 'freccia scudetto' ai 146' in campo con l'Inter: i 3 motivi e il nodo da sciogliere per il futuro: C'è s… - cmdotcom : #Gosens, da 'freccia scudetto' ai 146' in campo con l'#Inter: i 3 motivi e il nodo da sciogliere per il futuro… -

Corriere dello Sport

...unasu quella fascia. Lautaro 8 : Letale sotto porta, due gol e che gol verrebbe da dire. Correa 7 : Il raddoppio nerazzurro arriva grazie anche ad un suo grande filtrante per il Toro....Insomma, unaimportante per questa volata scudetto. Domani sera farà, con tutta probabilità,... e l'augurio di Simone Inzaghi e di tutti i tifosi è chepossa rivelarsi un'arma decisiva ... Inter: Handanovic sempre in dubbio, Gosens carica Radu L' addio di Robin Gosens e la mancata esplosione di Maehle in un'annata complessivamente difficile per la Dea, potrebbero aprire le porte alla conferma in maglia nerazzurra per la prossima stagione di ...Va in scena il recupero della 20ª giornata tra Bologna e Inter: out Gosens, giocano Perisic e Lautaro. Nel Bologna c'è Medel.