Gilbert a SuperTennis | ' Sarei stupito se Sinner non vincesse Slam'

Advertising

SuperTennis

... come ora che ha avuto quel piccolo intervento alla mano" ha analizzato Bradnell'intervista esclusiva aper la rubrica "A tu per tu". Secondo l'ex coach di Andre Agassi, oggi ...Non perdete l'intervista completa in "A tu per tu: Brad" dalle 18.45 su. 5 maggio 2022 "A tu per tu: Brad Gilbert": alle 18.45 l'intervista esclusiva Roma riabbraccia il pubblico del tennis che sogna in grande con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Mancherà Matteo Berrettini, il numero 1 azzurro ...“Un viaggio bellissimo”. Così Brad Gilbert ha raccontato i suoi otto anni di esperienza come coach di Andre Agassi nell'intervista esclusiva a SuperTennis che andrà in onda oggi alle 18.4 ...