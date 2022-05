Giampaolo | «Buonissima gara della Sampdoria Salvezza? Ci servono punti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del tecnico blucerchiato Marco, allenatore, ha parlato al termine del match perso contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Penso che laabbia fatto una. Prima di subire il gol abbiamo avuto un paio di occasioni favorevoli. Abbiamo commesso un errore sul gol perché eravamo troppo schiacciati in porta. Siamo riusciti a stare in partita e crearci opportunità. Laha fatto la partita che doveva fare». STRATEGIA – «La partita l’abbiamo creata per fare densità e non spazi e buchi. Fino a che siamo stati corti glielo abbiamo impedito. Tutte le volte che abbiamo fatto qualche pressione fuori tempo, abbiamo concesso qualcosa. Alzando il baricentro ci siamo ...