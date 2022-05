“Friends”, morto uno dei personaggi della serie: addio a Mr. Treeger (Di sabato 7 maggio 2022) È morto Michael G. Hagerty, un attore che ha interpretato diversi ruoli in film e sit com di successo. Ce lo ricordiamo soprattutto per essere stato Mr. Treeger, il tuttofare del condominio di New York dove vivevano i protagonisti di “Friends”. È morto Michael G. Hagerty: aveva 68 anni L’attore avrebbe compiuto 69 anni tra pochi giorni, esattamente il 10 maggio, ma è scomparso giovedì scorso. Il “The Sun” ha diffuso la notizia della morte dell’attore. Il giornale ha riportato le parole del collega Bridget Everett. “È con grande tristezza che la famiglia di Michael G. Hagerty ha annunciato la sua morte avvenuta la scorsa notte a Los Angeles. È stato un caratterista molto amato, il suo affetto per la città di Chicago che gli aveva dato i natali è stato la base della sua vita. Era un ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022) ÈMichael G. Hagerty, un attore che ha interpretato diversi ruoli in film e sit com di successo. Ce lo ricordiamo soprattutto per essere stato Mr., il tuttofare del condominio di New York dove vivevano i protagonisti di “”. ÈMichael G. Hagerty: aveva 68 anni L’attore avrebbe compiuto 69 anni tra pochi giorni, esattamente il 10 maggio, ma è scomparso giovedì scorso. Il “The Sun” ha diffuso la notiziamorte dell’attore. Il giornale ha riportato le parole del collega Bridget Everett. “È con grande tristezza che la famiglia di Michael G. Hagerty ha annunciato la sua morte avvenuta la scorsa notte a Los Angeles. È stato un caratterista molto amato, il suo affetto per la città di Chicago che gli aveva dato i natali è stato la basesua vita. Era un ...

