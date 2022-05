Francesco Totti mai visto così, torna a casa e … (Di sabato 7 maggio 2022) Francesco Totti nelle scorse ore sembra che sia rimasto piuttosto stupito nelle scorse ore e sorpreso dal gesto della figlia. Sappiamo bene che nei giorni scorsi la Roma, la squadra dove Francesco ha giocato e alla quale è e sarà per sempre legato, ha vinto contro il Leicester, conquistando la finale di Conference League che si giocherà il prossimo 25 maggio. Una vittoria che ha davvero commosso tutti i tifosi giallorossi, uno tra tutti Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, una volta tornato a casa dopo essere stato allo stadio Olimpico, già piuttosto emozionato, sembra che abbia vissuto un’altra emozione. La figlia Isabel, pare che gli abbia fatto trovare una sorpresa che ha scaldato il cuore dell’ex capitano. Ma di cosa si tratta? Francesco ... Leggi su baritalianews (Di sabato 7 maggio 2022)nelle scorse ore sembra che sia rimasto piuttosto stupito nelle scorse ore e sorpreso dal gesto della figlia. Sappiamo bene che nei giorni scorsi la Roma, la squadra doveha giocato e alla quale è e sarà per sempre legato, ha vinto contro il Leicester, conquistando la finale di Conference League che si giocherà il prossimo 25 maggio. Una vittoria che ha davvero commosso tutti i tifosi giallorossi, uno tra tutti. L’ex capitano della Roma, una voltato adopo essere stato allo stadio Olimpico, già piuttosto emozionato, sembra che abbia vissuto un’altra emozione. La figlia Isabel, pare che gli abbia fatto trovare una sorpresa che ha scaldato il cuore dell’ex capitano. Ma di cosa si tratta?...

Advertising

AndrewTitus007 : RT @VFshirts: Francesco Totti vs Lazio 2004 - AndrewTitus007 : RT @VFshirts: Francesco Totti for Roma vs Inter - ParliamoDiNews : Francesco Totti, la classe non è acqua | L`eterno capitano si fa notare anche in questa occasione #francesco #totti… - StraightRed1892 : @sportbible Francesco Totti - ElLlanero2022 : @sportbible Francesco Totti -