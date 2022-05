Covid: 5.305 nuovi positivi in Lombardia, 435 a Bergamo (Di sabato 7 maggio 2022) Con 41.912 tamponi effettuati, sono 5.305 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia. A Bergamo sono 435. Il numero dei ricoverati è in calo di due unità nelle terapie intensive (34) e di 18 nei reparti (1.131). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 15. I dati di oggi Tamponi effettuati: 41.912 nuovi positivi: 5.305 Ricoveri in terapia intensiva: 34 (-2) Ricoveri nei reparti: 1.131 (-18) Decessi: 15 I dati per provincia Milano 1.604 Bergamo 435 Brescia 685 Como 325 Cremona 173 Lecco 223 Lodi 110 Mantova 201 Monza e Brianza 505 Pavia 307 Sondrio 126 Varese 427 Leggi su bergamonews (Di sabato 7 maggio 2022) Con 41.912 tamponi effettuati, sono 5.305 ialregistrati in. Asono 435. Il numero dei ricoverati è in calo di due unità nelle terapie intensive (34) e di 18 nei reparti (1.131). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 15. I dati di oggi Tamponi effettuati: 41.912: 5.305 Ricoveri in terapia intensiva: 34 (-2) Ricoveri nei reparti: 1.131 (-18) Decessi: 15 I dati per provincia Milano 1.604435 Brescia 685 Como 325 Cremona 173 Lecco 223 Lodi 110 Mantova 201 Monza e Brianza 505 Pavia 307 Sondrio 126 Varese 427

Advertising

lecco_notizie : Covid. Sono 5.305 i nuovi positivi in Lombardia (12,6%), +223 a Lecco - ViPiu_it : Covid Italia 7/5: 40.522 casi, 113 morti (-12), 13.2% positivi (-1.3%) su 305.563 tamponi, 8.815 in area medica (-3… - Rom_Lisa : RT @Agenzia_Italia: #Covid_19 Il tasso di positività è del 13,3%, i ricoveri nelle terapie intensive sono diminuiti di 8 unità mentre nei r… - panzaantonio61 : RT @SkyTG24: Covid #Lombardia, bollettino: 5.305 nuovi casi. I ricoveri sono 1.165 - varesenews : Coronavirus: i nuovi positivi sono 427 nel Varesotto e 5.305 in Lombardia -