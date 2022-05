Calcio, Cremonese e Lecce in A. Alessandria, Crotone e Pordenone in C (Di sabato 7 maggio 2022) Terminate tutte le partite dell'ultima giornata del campionato di serie B. Lecce e Cremonese in A. Il Pisa terzo e il Monza quarto (a 67 punti entrambi, ma il Pisa ha gli scontri diretti a favore. Il primo turno dei playoff sarà Brescia-Perugia e Ascoli-Benevento. Playout Cosenza-Vicenza. Retrocede in C l'Alessandria assieme a Crotone e Pordenone.Risultati ultima giornata: Crotone-Parma 0-1. Alessandria-Vicenza 0-1. Ascoli-Ternana 4-1. Benevento-Spal 1-2. Brescia-Reggina 3-0. Como-Cremonese 1-2. Cosenza-Cittadella 1-0. Frosinone-Pisa 1-2. Lecce-Pordenone 1-0. Perugia-Monza 1-0. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 7 maggio 2022) Terminate tutte le partite dell'ultima giornata del campionato di serie B.in A. Il Pisa terzo e il Monza quarto (a 67 punti entrambi, ma il Pisa ha gli scontri diretti a favore. Il primo turno dei playoff sarà Brescia-Perugia e Ascoli-Benevento. Playout Cosenza-Vicenza. Retrocede in C l'assieme a.Risultati ultima giornata:-Parma 0-1.-Vicenza 0-1. Ascoli-Ternana 4-1. Benevento-Spal 1-2. Brescia-Reggina 3-0. Como-1-2. Cosenza-Cittadella 1-0. Frosinone-Pisa 1-2.1-0. Perugia-Monza 1-0.

Advertising

SkySport : ? CREMONESE PROMOSSA IN SERIE A ? ?? Como-Cremonese 1-2 Risultato finale ? ? #DiCarmine (28’) ? #DiCarmine (47') ? r… - SkySport : Serie B, la classifica finale: Lecce e Cremonese in A, scende l'Alessandria #SkySport #SerieB #Lecce #Cremonese - sportmediaset : Lecce e Cremonese fanno festA, delusione Monza | Alessandria in C #serieb #monza #lecce #cremonese #pisa… - Italian : Calcio: Lecce e Cremonese promosse in Serie A, Monza ai playoff - Torcedorrevolt2 : @vitorsergio Cremonese, Bari, Piacenza, Vicenza...bons tempos do Calcio -