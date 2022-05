ATP Roma 2022, Qualificazioni: Zeppieri unico italiano ancora in corsa. Eliminati Rune e Paire (Di sabato 7 maggio 2022) Si sono aperte le Qualificazioni per il tabellone principale del torneo maschile degli Internazionali d’Italia 2022. Dei quattro italiani impegnati, il solo Giulio Zeppieri ha vinto il suo match, arrivando al turno decisivo per entrare nel main draw. Il tennista Romano, 249 del ranking ATP, ha sconfitto in rimonta in tre set lo slovacco Alex Molcan, numero 47 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-2 6-3. Una bellissima vittoria di Zeppieri, che ora sogna il suo primo approdo in un 1000, ma prima ci sarà da superare il gigante americano Maxime Cressy, che ha battuto questa sera Francesco Forti nettamente in due set per 6-1 6-3. Escono a testa altissima Gianmarco Ferrari e Giovanni Fonio, sconfitti al termine di due partite molto combattute rispettivamente dall’americano Marcos Giron (6-7 6-3 6-2) e dal ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Si sono aperte leper il tabellone principale del torneo maschile degli Internazionali d’Italia. Dei quattro italiani impegnati, il solo Giulioha vinto il suo match, arrivando al turno decisivo per entrare nel main draw. Il tennistano, 249 del ranking ATP, ha sconfitto in rimonta in tre set lo slovacco Alex Molcan, numero 47 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-2 6-3. Una bellissima vittoria di, che ora sogna il suo primo approdo in un 1000, ma prima ci sarà da superare il gigante americano Maxime Cressy, che ha battuto questa sera Francesco Forti nettamente in due set per 6-1 6-3. Escono a testa altissima Gianmarco Ferrari e Giovanni Fonio, sconfitti al termine di due partite molto combattute rispettivamente dall’americano Marcos Giron (6-7 6-3 6-2) e dal ...

