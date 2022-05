Ancora un weekend di pioggia | poi scoppia l’estate | il meteo

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) –della Festa della mamma un po’ incerto con frequenti rovesci, poi arriveràall’improvviso. La prossima settimana, da martedì, picchi di 30-33°C al Nord con le prime condizioni afose del 2022. Assaporeremo il vero caldo simil-estivo, forse rimpiangeremo le giornate fresche di questa primavera sotto media, che tra l’altro fa coppia con quella freddina dell’anno scorso, ma festeggeremo il primo caldo di maggio con minori restrizioni e senza lockdown dopo 2 anni, ricordando però che sarà sempre un nostro dovere seguire le norme igienico sanitarie più responsabili. Ma come ci arriveremo a questo caldo simil-estivo, a questa estate all’improvviso? Dovremo passare per piogge, rovesci e giornate omoterme: le temperature faranno registrare uno scarto minimo tra i valori più bassi e i valori più alti, con un’escursione termica ...

