Alessandro Basciano sparito dai social? Ecco la spiegazione

(Di sabato 7 maggio 2022)in queste ore sembra esseredai. Non posta niente, né registra storie. Dal canto suo anche Sophie Codegoni risulta molto assente. Sembra che la motivazione sia piuttosto importante.dailaLa coppia dei Basciagoni (crasi dei nomi Sophie Codegoni e) è una delle coppie uscite dal Grande Fratello Vip 6 più seguita sui. I loro fan sono attentissimi ai loro movimenti e hanno notato qualcosa di sospetto. Infatti da qualche tempo il ragazzo non pubblica più. A dare unasu quanto sta accadendo è intervenuto il re del gossip Amedeo ...

è distante dai social da un po' di tempo. Questa sua 'lontananza' ha allertato i fan che hanno chiesto delle informazioni in giro per la rete.deve essere ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è anche espresso sulla relazione tra Sophie Codegoni e: Secondo me stanno benissimo insieme. Si sono trovati perfettamente. ...Alessandro Basciano distante dai social network: "Deve essere operato, una cosa un po' fastidiosa", interviene un suo amico online.Alessandro Basciano, nelle prossime ore, dovrà subire un intervento chirurgico “fastidioso”. Lo ha riferito l’esperto di gossip Amedeo Venza, che con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 condivi ...