World Music: è on line il bando del 15° Premio Andrea Parodi (Di venerdì 6 maggio 2022) CAGLIARI – È aperto ad artisti di tutto il mondo il bando del 15° “Premio Andrea Parodi”, uno dei più importanti contest europei di World Music, organizzato dall’omonima Fondazione con la direzione artistica di Elena Ledda. La scadenza è fissata al 31 maggio 2022, mentre le finali sono in programma dal 13 al 15 ottobre al teatro auditorium del Conservatorio di Cagliari. Il Premio è nato per omaggiare Andrea Parodi, “voce d’oro”, come disse di lui Al Di Meola. Esponente di rilievo della World Music italiana, già fondatore dei Tazenda, Parodi è scomparso prematuramente nel 2006. Il bando è on line su ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 maggio 2022) CAGLIARI – È aperto ad artisti di tutto il mondo ildel 15° “”, uno dei più importanti contest europei di, organizzato dall’omonima Fondazione con la direzione artistica di Elena Ledda. La scadenza è fissata al 31 maggio 2022, mentre le finali sono in programma dal 13 al 15 ottobre al teatro auditorium del Conservatorio di Cagliari. Ilè nato per omaggiare, “voce d’oro”, come disse di lui Al Di Meola. Esponente di rilievo dellaitaliana, già fondatore dei Tazenda,è scomparso prematuramente nel 2006. Ilè onsu ...

Advertising

team_world : Dalla tracklist di HARRY'S HOUSE: del Side A, in quanto amanti nel sushi ??, siamo curiosissimi di ascoltare 'Music… - Lopinionista : World Music: è on line il bando del 15° Premio Andrea Parodi - OltreleColonne : World Music: è on line il bando del 15° Premio Andrea Parodi - cagliarilivemag : World music: ancora aperte le iscrizioni al 15° premio Andrea Parodi, per artisti di tutto il mondo - cagliarilivemag : World music: ancora aperte le iscrizioni al 15° premio Andrea Parodi, per artisti di tutto il mondo -

Il triestino Mreux pubblica il 10 Giugno un singolo assieme a Ken Ishii Il 10 Giugno 2022 viene pubblicato sulla sua etichetta Blumoog Music l'ep "Secret World" , condiviso appunto con Ken Ishii, dove l'artista triestino mette sul piatto il lato A con "Magic Button" ed ... Le città puntano sullo sharing sostenibile - LiberoReporter Read More World Cuba, esplode hotel nel cuore de L'Avana: 8 morti, forse fuga di gas 6 Maggio 2022 ... Read More Ambiente Ambiente: music for the planet, al via raccolta fondi con Elisa 6 Maggio 2022 ... Rockit I Treetops suonano meglio di tutti attraverso la riscoperta dell'anima più intimista della world music ma anche di una psichedelia dalla mano leggera di fine Sessanta, e da una scelta di registrazione pulita e ottimale, tutt'altro che ... A Cinecittà World la grande musica è protagonista dal 7 maggio 2' di lettura 06/05/2022 - Si parte subito, il 7 maggio l’appuntamento è con il primo Festival Trap, con tanti nomi che si alterneranno. Dopo due anni di stop, dalle ore 20 grandissima attesa per il r ... Il 10 Giugno 2022 viene pubblicato sulla sua etichetta Blumoogl'ep "Secret" , condiviso appunto con Ken Ishii, dove l'artista triestino mette sul piatto il lato A con "Magic Button" ed ...Read MoreCuba, esplode hotel nel cuore de L'Avana: 8 morti, forse fuga di gas 6 Maggio 2022 ... Read More Ambiente Ambiente:for the planet, al via raccolta fondi con Elisa 6 Maggio 2022 ... I Treetops suonano meglio di tutti attraverso la riscoperta dell'anima più intimista della world music ma anche di una psichedelia dalla mano leggera di fine Sessanta, e da una scelta di registrazione pulita e ottimale, tutt'altro che ...2' di lettura 06/05/2022 - Si parte subito, il 7 maggio l’appuntamento è con il primo Festival Trap, con tanti nomi che si alterneranno. Dopo due anni di stop, dalle ore 20 grandissima attesa per il r ...