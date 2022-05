Uomini e Donne | “Sei un bluff!”: messo alla porta in malo modo, non gli crede nessuno (Di venerdì 6 maggio 2022) Maria De Filippi lo invita ad uscire dallo studio, colpo basso per il cavaliere: nessuno ha creduto alle parole e la conduttrice ha messo punto alla storia Maria De-Filippi (Witty Tv)La conduttrice di Uomini e Donne questa volta sembra essersi indispettita per il comportamento di un cavaliere. Parliamo di Diego che non aveva fatto una così bella figura durante il periodo di corteggiamento di Ida Platano, e anche questa volta con Aneta è sembrato talmente indeciso da mettere in crisi gli opinionisti e la stessa conduttrice. Quando durante la puntata la nuova coppia si è seduta al centro dello studio, Maria De Filippi ha fatto le solite domande sulla frequentazione per mostrare al pubblico come è andata la settimana. “Una settimana intensa come una coppia” ha spiegato a quel punto ... Leggi su direttanews (Di venerdì 6 maggio 2022) Maria De Filippi lo invita ad uscire dallo studio, colpo basso per il cavaliere:ha creduto alle parole e la conduttrice hapuntostoria Maria De-Filippi (Witty Tv)La conduttrice diquesta volta sembra essersi indispettita per il commento di un cavaliere. Parliamo di Diego che non aveva fatto una così bella figura durante il periodo di corteggiamento di Ida Platano, e anche questa volta con Aneta è sembrato talmente indeciso da mettere in crisi gli opinionisti e la stessa conduttrice. Quando durante la puntata la nuova coppia si è seduta al centro dello studio, Maria De Filippi ha fatto le solite domande sulla frequentazione per mostrare al pubblico come è andata la settimana. “Una settimana intensa come una coppia” ha spiegato a quel punto ...

