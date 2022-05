Una vita: Felicia è stata uccisa da lui (Di venerdì 6 maggio 2022) Le anticipazioni di Una vita ci fanno sapere che ad uccidere Felicia è stato proprio lui: come reagirà Marcos? Una nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni ci fanno sapere che il commissario Mendez consegna i soldi al garzone della drogheria e come stabilito gli rivela il vero nome di chi ha ucciso Felicia. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio come sempre in onda dalle ore 14.10 circa su Canale 5. una vita: mendez paga un garzone, scoprirà la verità? -web Gli spettatori di Una vita non sanno che Mendez nonostante non se ne sia più parlato ha continuato le indagini sulla morte di Felicia. L’uomo occupandosi del caso ha seguito diverse piste fino a che è venuto a conoscenza di alcuni documenti che gli hanno destato ... Leggi su formatonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Le anticipazioni di Unaci fanno sapere che ad uccidereè stato proprio lui: come reagirà Marcos? Una nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni ci fanno sapere che il commissario Mendez consegna i soldi al garzone della drogheria e come stabilito gli rivela il vero nome di chi ha ucciso. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio come sempre in onda dalle ore 14.10 circa su Canale 5. una: mendez paga un garzone, scoprirà la verità? -web Gli spettatori di Unanon sanno che Mendez nonostante non se ne sia più parlato ha continuato le indagini sulla morte di. L’uomo occupandosi del caso ha seguito diverse piste fino a che è venuto a conoscenza di alcuni documenti che gli hanno destato ...

