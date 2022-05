Termovalorizzatore a Roma | Grillo contro il sindaco Gualtieri | insensata la scelta di bruciare i rifiuti

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sulda realizzare aprosegue la lite tra Pd e M5S. Colche incalza gli alleati pentastellati: “In tante città in cui il M5S governa col Pd o ha governato da solo ci sono termovalorizzatori e questo non è mai stato un problema. Non vedo particolari riflessi sulla politica nazionale”. Ladipesa tuttavia sui rapporti già tesi tra grillini e dem. Soprattutto mette a rischio l’alleanza Pd-M5S alla Regione Lazio, ma non solo. Visto che oggi scende in campo Beppecon un post molto duro sul suo blog in cui boccia l’impianto destinato a. “Con i bandi emanati dal Ministero della Transizione ecologica con i fondi del Pnrr, saranno a breve assegnati 2 miliardi ...

Advertising

CarloCalenda : E due. Dopo il termovalorizzatore, lo stadio della Roma a Pietralata. Durante la campagna elettorale, dopo un’anali… - lucianonobili : “C’è un tentativo del M5S di indebolire il governo Draghi. Ambiguità sulla Russia, opposizione al termovalorizzator… - Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - PaolaBarbero9 : RT @lucianonobili: “C’è un tentativo del M5S di indebolire il governo Draghi. Ambiguità sulla Russia, opposizione al termovalorizzatore a R… - sergio_ianni : Credevamo che #Berlusconi simboleggiasse la feccia della politica ma #Conte lo ha superato con esternazioni anti ar… -

Read More Ambiente Rifiuti, Testa: 'Aserve assolutamente un' 5 Maggio 2022 "La capitale dopo la chiusura della discarica di Malagrotta non ha praticamente più realizzato ...Read More Ambiente Rifiuti, Testa: 'Aserve assolutamente un' 5 Maggio 2022 "La capitale dopo la chiusura della discarica di Malagrotta non ha praticamente più realizzato ...(Adnkronos) – “È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaco Gualtieri non per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per instal ...In un post sul suo blog, Grillo dà manforte alla linea dura di Conte sul termovalorizzatore che Gualtieri vuole per Roma. Un sostegno esplicito a Conte come non lo si vedeva da mesi che non allenterà ...