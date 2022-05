Stefania Orlando dice “no” alla Mediaset e a Barbara d’Urso per ripartire da Discovery. Le novità per lei (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la quinta edizione del Grande Fratello Vip che l’ha vista protagonista, Stefania Orlando è pronta a ripartire con nuovi progetti su nuove reti. In questi giorni ha ricordato la sua esperienza al reality per eccellenza di Canale 5, ha svelato i suoi progetti futuri e ha confessato di aver detto “no” ad alcune proposte di Mediaset che ormai non sentiva più parte di sé. Le sue parole. Stefania Orlando ricorda il GfVip 5 Intervistata dal magazine Chi, Stefania Orlando ha ricordato la sua esperienza al GfVip, reality che le ha aperto tante porte per nuovi progetti. L’ex gieffina, infatti, ha dichiarato: “Il reality non è una via senza ritorno, per me è stato un trampolino senza eguali. Inoltre non ho mai avuto quella snobberia da considerare i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la quinta edizione del Grande Fratello Vip che l’ha vista protagonista,è pronta acon nuovi progetti su nuove reti. In questi giorni ha ricordato la sua esperienza al reality per eccellenza di Canale 5, ha svelato i suoi progetti futuri e ha confessato di aver detto “no” ad alcune proposte diche ormai non sentiva più parte di sé. Le sue parole.ricorda il GfVip 5 Intervistata dal magazine Chi,ha ricordato la sua esperienza al GfVip, reality che le ha aperto tante porte per nuovi progetti. L’ex gieffina, infatti, ha dichiarato: “Il reality non è una via senza ritorno, per me è stato un trampolino senza eguali. Inoltre non ho mai avuto quella snobberia da considerare i ...

