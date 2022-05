Roma-Leicester 1-0 | giallorossi in finale di Conference

(Di venerdì 6 maggio 2022) Missione compiuta per lache batte il1-0 (1-1 all'andata in Inghilterra) e conquista la primadiLeague. Gara perfetta per la formazione di Mourinho che parte contratta ma poi crea due palle gol con Pellegrini e trova il gol dopo 11 minuti con un bel colpo di testa di Abraham dopo un paio di chance occorse a Pellegrini. La risposta degli inglesi con un tiro di Dewsbury-Hall terminato fuori. Lasi abbassa un po' nelma gestisce con discreta semplicità i tentativi del.Nella ripresa, ilattacca a testa bassa ma non riesce a creare particolari pericoli a Rui Patricio. Laagisce prevalentemente in contropiede e porta a casa un successo preziosissimo. I ...

SPORTTVPortugal : Que momento, Ranieri ?? #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #uefa #uefaconferenceleague #conferenceleague #uecl… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - SkySport : ?? ABRAHAM DI TESTAAAA ?? L'ATTACCANTE INGLESE PORTA LA ROMA IN FINALE ? IL GOL CHE HA DECISO LA SFIDA CON IL LEICEST… - lauro2mabi : RT @SPORTTVPortugal: Que momento, Ranieri ?? #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #uefa #uefaconferenceleague #conferenceleague #uecl #as… - Ale87ilceolino : RT @SkySport: ?? 'ROMA, ROMA, ROMA...' ?? Olimpico da PELLE D'OCA prima del fischio d'inizio ??? CANTA TUTTO LO STADIO ?? @angelomangiante ? ??… -

Uomo partita e idolo della gente: Tammy Abraham esce dallo stadio Olimpico dopo aver trascinato lain finale di Conference e una ventina di tifosi lo prendono d'assaltoDelirio allo stadio dopo la vittoria sulche porta i giallorossi in finale"Con gli anni si diventa meno egoisti e più papà. Sono contento per i giocatori, ricorderò per sempre la gente in strada con le bandiere. Roma è una città giallorossa, si sente anche vivendo ai Pariol ...Guanti insaponati in un primo tempo in cui smanaccia senza precisione ma con efficacia. Roma-Leicester 1-0. . Rui Patricio 6: Segnatevi il minuto 35, è l’unico del primo tempo in cui Rui Patricio è co ...