Replica Una Vita in streaming, puntata del 6 maggio 2022 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi venerdì 6 maggio 2022, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Mendez consegna i soldi al garzone della drogheria che, come da accordi, gli rivela il nome di chi c'è dietro l'assassinio di Felicia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

