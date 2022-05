Problemi di salute dopo il parto: intervento chirurgico per ex volto dell’Isola dei Famosi! (Di venerdì 6 maggio 2022) Un ex celebre volto dell’Isola dei Famosi ha subito dei Problemi di salute dopo il parto: è stato necessario anche l’intervento chirurgico. L’ex grande protagonista dell’Isola dei Famosi ha rivelato i Problemi di salute che ha dovuto affrontare in seguito al parto. Infatti per superarli è stato necessario anche un intervento chirurgico. Andiamo quindi a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Un ex celebredei Famosi ha subito deidiil: è stato necessario anche l’. L’ex grande protagonistadei Famosi ha rivelato idiche ha dovuto affrontare in seguito al. Infatti per superarli è stato necessario anche un. Andiamo quindi a L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

belloccio_69 : @prokofiev95 Innegabile comunque che molti sierati accusino problemi di salute e un molti casi anche Seri post intruglio! - gnpaolo2016 : RT @Stefanialove_of: La mia assenza è dovuta a gravissimi problemi di salute, sto facendo degli accertamenti e dovrò fare un ricovero in os… - AdrianoPortogal : @mm_nurita Forse prudenza? gente che ha dei problemi di salute e vuole evitare il minimo rischio? ma chi vuole la m… - AdrianoPortogal : @mm_nurita non capisco molto di ciò che scrive ma che problema Le da se la portano? Io non la uso se non nei superm… - sisters2301 : RT @LILB4D: mi ricordo quando kevin aveva problemi con il cibo e i membri gli sono stati vicini aiutandolo davvero tanto, soprattutto chanh… -