(Di venerdì 6 maggio 2022)Day06. Idi06/05/, per il concorsoDay. Pronti per scoprire la combinazione vincentedi? Alle ore 19.00 su questa pagina i cinqueestratti per ilDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno alle 19 offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.Day06di06/05/, per ...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di venerdì 6 maggio… - CorriereUmbria : Million Day, l'estrazione di oggi #MillionDay #estrazione - zazoomblog : Estrazione Million Day Venerdì 6 Maggio 2022: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #Venerdì #Maggio - italiaserait : Million Day ed Extra venerdì 06 maggio 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - CorriereCitta : #MillionDay oggi #6maggio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera -

In questo venerdì 6 maggio 2022 si palesano le nuove estrazioni dele dell'Extra MillionDay e l'auspicio è che si possa finalmente celebrare il 213° milionario della storia del gioco. Le cinquine vincenti troveranno spazio su queste colonne non appena ...Combinazione vincente6 Maggio 2022 Come si gioca alè il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 20.30 di ...Million Day , caccia alla cinquina d'oro anche nel concorso di oggi, venerdì 6 maggio . Come tutti i giorni il Corriere segue in diretta ...Million Day torna in compagnia dell'Extra MIllion Day nella serata di venerdì 6 maggio 2022. Scopri le due combinazioni vincenti ina rrivo alle ore 20:30.