Mariupol torturata a morte Zelensky | “Questo è terrorismo e odio I russi pensano di restare impuniti in quanto potenza nucleare”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “è stata, la città portuale dell’Ucraina orientale è un esempio di come la tortura e la fame siano usate come armi di guerra dai, chediin”. Èha detto il presidente ucraino, Volodymyr, parlando al think tank londinese Chatham House. “è stata devastata. L’intera città è stata distrutta” “Tanta disumanità e crudeltà – ha detto ancora il presidente ucraino – è il modo in cui l’esercito russo tratta le persone. Lanon viene causata dalla guerra, da un evento militare. Qui le persone sono state torturate a. ...

paolomossetti : «Quanti sanno che nel teatro-rifugio di Mariupol... non sono stati recuperati cadaveri sotto le macerie? I giornali… -

A, Olga, donna di trentuno anni, si era rifugiata in una scuola ed ha denunciato il soldato che l'hae stuprata più volte, ferendola, in tutta il corpo, con un coltello, poi ...