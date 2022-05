LIVE F1 | GP Miami 2022 in DIRETTA | classifica FP1 Leclerc davanti | Mercedes in crescita Alle 23 30 le FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI EFP1 LA CRONACA DELLE FP1 21.37 Ne sapremo sicuramente di più nella seconda sessione che inizierà23.30. Vi aspettiamo: a più tardi! 21.36 A causa di un testacoda, Sainz non ha potuto provare le gomme soft. Tuttavia lo spagnolo ha impressionato per il passo mostrato con le medie. 21.35 Le Red Bull hanno ottenuto le velocità di punta maggiori in rettilineo (283 km/h per Perez e Verstappen). 280 km/h per. 21,33 Alcune verdetti delle FP1. Di sicuro laè in grande: gli sviluppi funzionano, il porpoising è quasi scomparso. La Ferrari si trova a suo agio con le alte temperature, un po’ meno la Red Bull, con Verstappen ripetutamenteprese con il ...