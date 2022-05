La Russia non userà il nucleare. Il Cremlino: «Niente parata a Mariupol il 9 maggio» (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi «è impossibile per ovvie ragioni organizzare celebrazioni» per il 9 maggio nella città ucraina di Mariupol quando la Russia celebra la “Giornata della Vittoria”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. «Ci saranno certamente russi e molti altri il 9 maggio, ma – ha affermato – non ho informazioni su una delegazione ufficiale». La Russia non utilizzerà il nucleare Mentre il portavoce del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev nel corso di una conferenza stampa ha assicurato che la Russia non utilizzerà armi nucleari in Ucraina. Zaitsev ha spiegato che l’uso di armi nucleari non rientra nelle misure previste da quella che Mosca chiama ”l’operazione militare speciale” lanciata in Ucraina lo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi «è impossibile per ovvie ragioni organizzare celebrazioni» per il 9nella città ucraina diquando lacelebra la “Giornata della Vittoria”. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. «Ci saranno certamente russi e molti altri il 9, ma – ha affermato – non ho informazioni su una delegazione ufficiale». Lanon utilizzerà ilMentre il portavoce del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev nel corso di una conferenza stampa ha assicurato che lanon utilizzerà armi nucleari in Ucraina. Zaitsev ha spiegato che l’uso di armi nucleari non rientra nelle misure previste da quella che Mosca chiama ”l’operazione militare speciale” lanciata in Ucraina lo ...

