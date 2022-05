Inter-Empoli stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Alle 18:45 di venerdì 6 maggio l’Inter sfiderà in casa l’Empoli nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. L’Inter ha conquistato 75 punti a tre giornate dal termine del campionato per la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria e nelle precedenti occasioni ha sempre vinto lo Scudetto. Ora ha l’occasione di effettuare un sorpasso momentaneo, in attesa dell’impegno del Milan a Verona. L’Inter è imbattuta da 13 sfide di Serie A contro l’Empoli e nelle ultime otto ha ottenuto otto successi, realizzando una media di due reti a partita. L’ultima sconfitta con i toscani risale al 2006 quando un’autorete clamorosa di Materazzi decise il match. ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Alle 18:45 di venerdì 6 maggio l’sfiderà in casa l’nell’anticipo della trentaseiesima giornata di. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. L’ha conquistato 75 punti a tre giornate dal termine del campionato per la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria e nelle precedenti occasioni ha sempre vinto lo Scudetto. Ora ha l’occasione di effettuare un sorpasso momentaneo, in attesa dell’impegno del Milan a Verona. L’è imbattuta da 13 sfide diA contro l’e nelle ultime otto ha ottenuto otto successi, realizzando una media di due reti a partita. L’ultima sconfitta con i toscani risale al 2006 quando un’autorete clamorosa di Materazzi decise il match. ...

