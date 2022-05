Indecisi se fare causa? I suggerimenti delle banche dati (Di venerdì 6 maggio 2022) Gabriella Lax - A disposizione di operatori e cittadini, strumenti che consultando le decisioni rese in casi simili, consentiranno di valutare se conviene o no "fare causa". Leggi su studiocataldi (Di venerdì 6 maggio 2022) Gabriella Lax - A disposizione di operatori e cittadini, strumenti che consultando le decisioni rese in casi simili, consentiranno di valutare se conviene o no "".

Indecisi se fare causa I suggerimenti delle banche dati I progetti del Pnrr Banche civili di merito Banche tributarie I progetti del Pnrr [ Torna su ] Siete indecisi se fare causa o meno A venire in aiuto adesso ci sono dei nuovi strumenti, come racconta il Sole 24 Ore, messi a disposizione di operatori e cittadini, strumenti che consultando le decisioni ...