Il Bollettino Covid nel Ragusano | i dati dei Comuni

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ragusa – Positivi al coronavirus in lieve aumento nelE’ quanto si evince daiforniti oggi, 6 maggio, daldell’Asp di Ragusa.I positivi in totale sono 3089 di cui 3035 si trovano in isolamento domiciliare, 40 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo 14 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.I guariti salgono a 86.478 mentre i morti sono saliti a 541.Ecco iaggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 276.201 tamponi molecolari, 38.424 test sierologici, 835.343 test rapidi per un totale di 1.149.968.: positivi virus nei 12della provincia di Ragusa 24 Acate91 Chiaramonte Gulfi210 Comiso69 Giarratana188 Ispica518 Modica54 Monterosso246 Pozzallo1001 Ragusa76 Santa Croce Camerina144 Scicli414 ...

Sono 2.234 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio 2022, secondo numeri e datideldella regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. 'I nuovi casi di ......arriva anche dai dati giornalieri che fanno registrare un - 44% di posti letto occupati nei reparti ordinarie un - 4% di occupazione in terapia intensiva. Ecco il dettaglio del... Covid, le notizie. Iss: incidenza scende da 699 a 559,lieve salita Rt da 0,93 a 0,96. LIVE Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 396 nuovi positivi in provincia. Nessun decesso invece è stato registrato.Bollettino che registra 132 nuove guarigioni, non vengono segnalati rico ...Sono 4.464 i nuovi contagi da Covid oggi 6 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino di Azienda Zero ...