Gli auguri dolcissimi di Ambra Angiolini al figlio Leonardo (muso incluso!) (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 5 maggio del 2006 Ambra Angiolini era diventata mamma per la seconda di Leonardo, il figlio avuto con Francesco Renga e nato dopo la primogenita Jolanda. Ora, 16 anni dopo, il 5 maggio 2022 l’attrice ha voluto augurare al ragazzo buon compleanno e lo ha fatto pubblicando su Instagram due scatti dolcissimi. Vi raccomandiamo... Ambra Angiolini, ora è ufficiale: è una dei giudici di X Factor 2022 Per l'attrice, conduttrice televisiva e radiofonica è un esordio assoluto al tavolo dello show targato Sky e il suo è il secondo nome annunciato ... A corredo delle foto ha voluto scrivere una dedica molto tenera (e anche ironica) nella caption: “Grazie a te il mio ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 5 maggio del 2006era diventata mamma per la seconda di, ilavuto con Francesco Renga e nato dopo la primogenita Jolanda. Ora, 16 anni dopo, il 5 maggio 2022 l’attrice ha voluto augurare al ragazzo buon compleanno e lo ha fatto pubblicando su Instagram due scatti. Vi raccomandiamo..., ora è ufficiale: è una dei giudici di X Factor 2022 Per l'attrice, conduttrice televisiva e radiofonica è un esordio assoluto al tavolo dello show targato Sky e il suo è il secondo nome annunciato ... A corredo delle foto ha voluto scrivere una dedica molto tenera (e anche ironica) nella caption: “Grazie a te il mio ...

