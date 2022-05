E' morto Ennio Pantaleo fu il più giovane partigiano della Brigata Maiella

(Di venerdì 6 maggio 2022) L'Aquila -fu il più, si è spento all'età di 92 anni nella sua abitazione.se n'è andato, lasciando il ricordo di un combattente per la libertà. Nel 2011, proprio per ricordare la sua militanza nella, diede alle stampe un piccolo ma significativo volume "Avevo solo quattordici anni", testimonianza di fatti storici vissuti in prima linea e in prima persona. I funerali si svolgeranno nella chiesa del SS.Crocifisso leggi tutto

