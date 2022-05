Dopo la sua partecipazione all'ultima edizione di LOL, Tess Masazza torna al suo show teatrale. E ripercorre con iO Donna tutta la sua carriera (Di venerdì 6 maggio 2022) Ognuno di noi ha una frase che custodisce nel proprio cuore. Una dichiarazione d’intenti che vede come unico faro, anche quando tutto sembra oscuro e confuso. L’attrice Tess Masazza ne ha una, tatuata sul braccio. “Ces petits riens”, tradotto dal francese “Questi piccoli niente”. Un modo per ricordarsi che senza la meraviglia delle piccole cose manca qualcosa. Qualcosa di essenziale. Dopo la sua (criticata) esperienza televisiva nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori su Amazon Prime Video, Tess Masazza è ora pronta a tornare al suo primo grande amore: il teatro. Sta infatti per ripartire il tour del suo show Insopportabilmente Donna: il 7 maggio sarà a Mantova, il 18 a Roma e il 26 a Varese, mentre in autunno tornerà a Milano (6 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 6 maggio 2022) Ognuno di noi ha una frase che custodisce nel proprio cuore. Una dichiarazione d’intenti che vede come unico faro, anche quando tutto sembra oscuro e confuso. L’attricene ha una, tatuata sul braccio. “Ces petits riens”, tradotto dal francese “Questi piccoli niente”. Un modo per ricordarsi che senza la meraviglia delle piccole cose manca qualcosa. Qualcosa di essenziale.la sua (criticata) esperienza televisiva nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori su Amazon Prime Video,è ora pronta are al suo primo grande amore: il teatro. Sta infatti per ripartire il tour del suoInsopportabilmente: il 7 maggio sarà a Mantova, il 18 a Roma e il 26 a Varese, mentre in autunno tornerà a Milano (6 ...

