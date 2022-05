Digitalizzazione | superati i 30 milioni di identità Spid

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Distopia o no, andiamo verso un futuro sempre più digitalizzato. È notizia di queste ore che in Italia è stato raggiunto il numero di 30didigitali, di cui 10attivate solo negli ultimi dodici mesi., il commento del Ministro Colao Una nuova accelerazione che fa contento il governo, tanto che tale cifra era uno degli obbiettivi da raggiungere entro l’anno. Esprime tutta la sua soddisfazione il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao: «Abbiamo raggiunto in anticipo l’obiettivo annuale di diffusione dell’digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pari al 38% della popolazione), e ci avviciniamo sempre di più all’obiettivo del 2023 (il 46% della ...

