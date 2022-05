De Luca annuncia una nuova ordinanza sulle mascherine (Di venerdì 6 maggio 2022) di Monica De Santis “Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali”. A parlare è Vincenzo De Luca, governatore della?Regione Campania, intervenuto nel corso dell’incontro con gli operatori della cultura ospitato ieri nel Museo archeologico nazionale di Napoli, che ancora una volta torna ad invitare la popolazione a fare molta attenzione, perchè il virus non è sparito. “Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Dobbiamo stringere i denti, essere prudenti in attesa di una sorta di vaccino tipo quello antinfluenzale”. Interpellato sull’utilizzo della mascherina, che sarà oggetto di un’ordinanza che firmerà a breve, De Luca ha detto che… “ordinanza sulle ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 maggio 2022) di Monica De Santis “Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali”. A parlare è Vincenzo De, governatore della?Regione Campania, intervenuto nel corso dell’incontro con gli operatori della cultura ospitato ieri nel Museo archeologico nazionale di Napoli, che ancora una volta torna ad invitare la popolazione a fare molta attenzione, perchè il virus non è sparito. “Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Dobbiamo stringere i denti, essere prudenti in attesa di una sorta di vaccino tipo quello antinfluenzale”. Interpellato sull’utilizzo della mascherina, che sarà oggetto di un’che firmerà a breve, Deha detto che… “...

