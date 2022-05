Condizioni drasticamente peggiorate | il dramma della madre di Shevchenko a Kiev

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ospite di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, Andriyracconta ilguerra in Ucraina. L'intervista all'attaccante del Milan verrà trasmessa sabato 7 maggio, ma nel frattempo filtrano alcune anticipazioni. Un raccontotico, quello dell'ex calciatore, la cuie sorella sono state costrette a fuggire da. "È una situazione molto difficile. Soprattutto le prime settimane sono state complicate. È stato uno shock, mai avrei pensato che la Russia potesse iniziare una guerra contro di noi. Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici?", si interroga. Quando la Toffanin gli chiede se un possibile intervento di Papa Francesco potrebbe ...