“Cambia la programmazione”. Don Matteo 13, grande novità per la fiction. E per il pubblico (Di venerdì 6 maggio 2022) È stato un tripudio. Il cambio, anzi, la rivoluzione che gli autori hanno messo in atto in “Don Matteo” era stato salutato con scetticismo da molti. La serie ha legato gran parte del suo successo al protagonista, quel Terence Hill che ha saputo indossare a meraviglia i panni del prete-investigatore. Un prete sui generis, visto che il pubblico non ha fatto fatica a riconoscere in quell’abito di Dio lo sguardo e le movenze del pistolero Trinità e di tanti altri personaggi ben poco ecclesiastici. Così quando è stata annunciata la novità, cioè via Terence Hill, dentro Raoul Bova il timore che il pubblico potesse non apprezzare era davvero tanto. È con un po’ di sorpresa, quindi, che sono stati letti gli ascolti tv di giovedì 5 maggio. I telespettatori sono stati ben 6 milioni e 282mila, per uno share del 31,5%. Ora, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) È stato un tripudio. Il cambio, anzi, la rivoluzione che gli autori hanno messo in atto in “Don” era stato salutato con scetticismo da molti. La serie ha legato gran parte del suo successo al protagonista, quel Terence Hill che ha saputo indossare a meraviglia i panni del prete-investigatore. Un prete sui generis, visto che ilnon ha fatto fatica a riconoscere in quell’abito di Dio lo sguardo e le movenze del pistolero Trinità e di tanti altri personaggi ben poco ecclesiastici. Così quando è stata annunciata la, cioè via Terence Hill, dentro Raoul Bova il timore che ilpotesse non apprezzare era davvero tanto. È con un po’ di sorpresa, quindi, che sono stati letti gli ascolti tv di giovedì 5 maggio. I telespettatori sono stati ben 6 milioni e 282mila, per uno share del 31,5%. Ora, ...

