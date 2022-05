Cacciari su Kirill | ”Bisognerebbe conoscere la storia della chiesa ortodossa | ma siamo in guerra | e c’è un nemico di fronte a un altro nemico”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 maggio 2022) E’ abbastanza complicato oggigiorno ‘sposare’ opinioni altre rispetto alla cosiddetta ‘maggioranza’. Guai a contraddire un trend preciso che, per ideologia, potere, convenienza, simpatia od, sembra quasi obbligarci a doversi ‘schierare’; come se il mondo o questioni ad esso correlate, siano espressamente argomenti a senso unico. O bianco o nero. Fortunatamente, in quanto esseri umani, posconcederci il lusso del dubbio, cercare anche verità altre, osservare le cose a 360°, senza dove per forza fermarci al primo sguardo, e non ‘affidandoci’ soltanto al sentito dire. Figuriamoci poi se al centro di tale ‘scelta’ ci sono in ballo centinaia di migliaia di vite umane. Dunque, davanti ad una, lontana o vicina che sia, sarebbe umanamente indicato prendere una posizione contraria a prescindere. Non a caso esistono le ...