Alvino | “Ospina via | Napoli interessato a Musso dell’Atalanta”

Dopo le parole dell'agente di David Ospina che ha praticamente annunciato l'addio del suo assistito, il Napoli si starebbe guardando intorno per quanto riguarda il portiere. Il collega Carlo Alvino scrive su Twitter: "Questione portieri. Il Napoli interessato a Juan Musso in partenza dall'Atalanta". Luciano Spalletti, a sorpresa, non ha parlato in conferenza stampa. Al suo posto c'era il suo staff. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli quanto avvenuto: "Credo che sare..."