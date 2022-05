Alessandro Cattelan in tour nei teatri: biglietti per Salutava Sempre (Di venerdì 6 maggio 2022) Alessandro Cattelan in tour nei teatri italiani: le date sono quelle in programma nel periodo autunnale e porteranno Cattelan a calcare i palchi di tutta la penisola con il suo nuovo one man show. Si intitola Salutava Sempre lo show con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro il prossimo 26 novembre ad Alessandria (data zero), per proseguire con tappe in tutta la penisola fino alla metà di dicembre. Il 29 novembre Cattelan sarà a Milano, toccherà Torino (2 dicembre), Roma (4 dicembre), Napoli (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) Padova (10 dicembre) e Bologna (11 dicembre). Per i fan di Cattelan è un’occasione davvero speciale. Il sottotitolo dello spettacolo è infatti LA SPETTACOLARE FINE ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)inneiitaliani: le date sono quelle in programma nel periodo autunnale e porterannoa calcare i palchi di tutta la penisola con il suo nuovo one man show. Si intitolalo show con il qualedebutta a teatro il prossimo 26 novembre ad Alessandria (data zero), per proseguire con tappe in tutta la penisola fino alla metà di dicembre. Il 29 novembresarà a Milano, toccherà Torino (2 dicembre), Roma (4 dicembre), Napoli (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) Padova (10 dicembre) e Bologna (11 dicembre). Per i fan diè un’occasione davvero speciale. Il sottotitolo dello spettacolo è infatti LA SPETTACOLARE FINE ...

