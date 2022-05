Venezia | Soncin |  «Rigore condizionante | ora finiamo con dignità»

(Di giovedì 5 maggio 2022) . Le parole del tecnico dei lagunari Andrea, tecnico del, ha parlato a DAZN dopo Salernitana-INIZIALE – «Un episodio così va a condizionare tutta la gara, ma i ragazzi poi si sono ripresi e hanno dato tutto. L’avevamo rimesso in piedi e, nel nostro momento migliore, abbiamo preso il secondo gol. Partite con un handicap così è penalizzante, ma l’avevamo ripresa e c’è grande rammarico». DIFFICOLTA’ – «L’episodio iniziale ha condizionato la prima parte di gara, ma prima abbiamo avuto un’occasione con Ceccaroni e quindi l’approccio è stato positivo. Ceccaroni fa di tutto per togliere la mano, è un episodio che noi allenatori non controlliamo. Volevamo essere propositivi, ma ci abbiamo messo un po’ di tempo per riprenderci. Abbiamo poi trovato il apri e pensavamo di poterla ...

Un ko che quasi condanna i lagunari alla retrocessione in Serie B.